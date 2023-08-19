Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wilayah Operasi Tambang Wajib Dijaga Kelestariannya

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:51 WIB
Wilayah Operasi Tambang Wajib Dijaga Kelestariannya
Perusahaan Tambang Diminta Jaga Kelestarian Lingkungan di Wilayah Operasi Tambang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Jokowi dalam pidato kenergaannya kemarin menekankan supaya perusahaan tambang tidak hanya menambang saja di Indonesia. Tapi melakukan keberlanjutan dalam bisnis dan juga lingkungan di sekitar tambang.

Oleh karena itu, korporasi besar harus bertransformasi untuk bervisi sustainability advantage (keunggulan keberlanjutan), bukan sekadar keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage).

Perusahaan harus menyadari bahwa kegiatan ekstraksi pertambangan sangat penting mendukung aktivitas manusia pada saat ini, tetapi di saat yang bersamaan kegiatan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Ekonom Senior Indef Bustanul Arifin menilai, kepedulian perusahaan swasta besar dalam pelestarian daerah sekitar wilayah operasinya tidak hanya dimaksudkan sekadar berpartisipasi pada program pemerintah, tapi juga untuk perbaikan tingkat kebersaingan (competitiveness) dan keberlanjutan (sustainability) atau kepedulian bagi masa depan generasi mendatang.

“Sejalan dengan tuntutan itu untuk melestarikan lingkungan sekaligus mengekstraksi sumber daya alam, perusahaan pertambangan perlu memprioritaskan praktik yang bertanggung jawab, menggunakan teknologi yang lebih bersih, dan secara aktif terlibat dalam usaha menjaga kestabilan ekologis lingkungan pertambangan,” ujarnya, Sabtu (19/8/2023).

Kebijakan pelestarian alam yang banyak dilakukan dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit adalah dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam semua kegiatan operasi pertambangan.

Adapun salah satu perusahaan tambang yang mendukung kebijakan pemerintah adalahPT Vale Indonesia Tbk (INCO). Vale memastikan ekosistem asli tetap terjaga dan menjaga biodiversitas di daerah tambang dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Sawerigading Wallacea.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement