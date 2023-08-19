Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Masker Antisipasi Dampak Kualitas Udara Buruk, Menko Luhut: Jenderal hingga Presiden Bisa Kena

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:57 WIB
Luhut Ajak Masyarkat Pakai Masker di Tengah Kualitas Udara Buruk. (foto: Okezone.com/Business Insider)
JAKARTA- Jakarta mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia. Hal ini karena kualitas udara di Ibu Kota buruk dan tidak sehat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pun mengusulkan masyarakat untuk menggunakan masker khusus di Jakarta dan sekitarnya. Tujuan mengantisipasi dampak polusi udara karena siapapun bisa terkena.

"Tidak ada lintas, tidak ada pangkat jabatan, Jenderal, Kopral, Menteri, Menteri Koordinator, Presiden bisa kena. Tidak ada agama, kau apa suku kau apa, semua bisa kena. Anak kecil orang tua, jadi semua harus kompak," jelasnya, Sabtu (19/8/2023).

Oleh karena itu, dirinya menegaskan semua masyarakat harus kompak serta patuh dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah.

"Jadi kita semua kompak menghadapi ini. Jadi kalau apapun yang diberikan pemerintah semua harus kita nurut disitu karena kalau tidak kita korbannya," urainya.

"Sekarang makanya harus kita wajibkan pakai masker lagi kita amankan terutama teman-teman polisi kemarin harus sudah pakai masker," lanjutnya.

