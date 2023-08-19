MRT Fase 2 Jadi Fokus di Pertemuan DPR RI-Jepang

JAKARTA - DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Jepang. MRT Fase 2 pun menjadi perhatian para wakil rakyat di masing-masing negara tersebut.

Dalam pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin Natsuo Yamaguchi membahas penguatan kerjasama kedua negara di dalam sektor perekonomian, infrastruktur, dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk juga dalam pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta Fase 2.

BACA JUGA: MRT Jakarta Sudah Normal setelah Alami Gangguan Teknis

“Ya kita tetap harus dorong itu, kita akan tetap dorong MRT Fase 2 karena kita lihat aktivasi yang pertama itu kan dia punya kesuksesan dan keberhasilan akurasi dari pada ketepatan waktunya itu kan sangat tinggi, jadi ini perlu kita dorong,” ujar Gobel, Sabtu (19/8/2023).

Dia juga mendorong penguatan kerjasama dengan Jepang di bidang manufaktur dan pemberian kesempatan kerja pada bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gobel juga menceritakan bagaimana banyak sukses-sukses dilakukan dalam kerjasama Indonesia maupun investasi Jepang dalam pembangunan SDM. Terjadi adanya alih job, ada alih pengetahuan, dan ada alih teknologi.

"Dan tidak sedikit orang Indonesia yang sudah menjadi CEO-CEO di perusahaan-perusahaan Jepang. Dan inilah kita berharap berinvestasi di Jepang perlu kita dorong karena ada pembangunan SDM-nya yang sangat kita perlukan, jadi investasi bukan sekedar investasi tapi membangun SDM-nya,” ujarnya.