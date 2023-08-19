Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MRT Fase 2 Jadi Fokus di Pertemuan DPR RI-Jepang

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:17 WIB
MRT Fase 2 Jadi Fokus di Pertemuan DPR RI-Jepang
Proyek MRT Fase II Jadi Fokus Pemerintah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Jepang. MRT Fase 2 pun menjadi perhatian para wakil rakyat di masing-masing negara tersebut.

Dalam pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bersama delegasi Parlemen Jepang yang dipimpin Natsuo Yamaguchi membahas penguatan kerjasama kedua negara di dalam sektor perekonomian, infrastruktur, dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk juga dalam pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta Fase 2.

“Ya kita tetap harus dorong itu, kita akan tetap dorong MRT Fase 2 karena kita lihat aktivasi yang pertama itu kan dia punya kesuksesan dan keberhasilan akurasi dari pada ketepatan waktunya itu kan sangat tinggi, jadi ini perlu kita dorong,” ujar Gobel, Sabtu (19/8/2023).

Dia juga mendorong penguatan kerjasama dengan Jepang di bidang manufaktur dan pemberian kesempatan kerja pada bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gobel juga menceritakan bagaimana banyak sukses-sukses dilakukan dalam kerjasama Indonesia maupun investasi Jepang dalam pembangunan SDM. Terjadi adanya alih job, ada alih pengetahuan, dan ada alih teknologi.

"Dan tidak sedikit orang Indonesia yang sudah menjadi CEO-CEO di perusahaan-perusahaan Jepang. Dan inilah kita berharap berinvestasi di Jepang perlu kita dorong karena ada pembangunan SDM-nya yang sangat kita perlukan, jadi investasi bukan sekedar investasi tapi membangun SDM-nya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement