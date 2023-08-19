Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:17 WIB
Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya
Kimia Farma Buka Lowongan Kerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – PT Kimia Farma Tbk membuka lowongan kerja (loker) untuk masyarakat Indonesia.

Mengutip unggahan @kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/8/2023), terdapat lowongan pekerjaan pada formasi Medical Sales Representative di PT Kimia Farma Tbk.

"PT Kimia Farma Tbk membuka kesempatan bagi Rekanaker untuk bergabung dalam formasi Medical Sales Representative," tulis akun tersebut.

Adapun syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai berikut.

- Jenis kelamin pria/wanita.

- Usia maksimal 27 tahun bagi lulusan D3, dan 28 tahun bagi lulusan S1.

- Minimal pendidikan D3 sederajat.

- Dipersilahkan bagi fresh graduate untuk mendaftar, namun diutamakan bagi yang memiliki pengalaman dibidang sales dan marketing.

- Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi dengan baik.

- Berpenampilan menarik.

- Dapat mengoperasikan Ms Office.

- Berpengalaman dalam membuat event atau kegiatan/acara dan kunjungan outlet farmasi.

- Bersedia memenuhi target penjualan dan siap bekerja di lapangan.

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

