Kerja Sama Olah Limbah Sawit, PLN EPI Jamin Biomassa PLTU

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerjasama dengan perusahaan pengolah limbah sawit, PT Utama Neo Futura untuk menjamin pasokan biomassa ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN Grup.

Direktur Biomassa PLN EPI Antonius Aris S menjelaskan, kerjasama ini merupakan langkah akselerasi PLN EPI untuk memastikan ketersediaan biomassa. Kepastian ketersediaan pasokan tandan kosong sawit yang diolah menjadi biomassa juga merupakan salah satu langkah progresif.

“Selama ini penawaran yang berbasis tandan kosong sawit atau waste perkebunan sawit barangnya masih belum terlihat, jadi jika ini sebulan dua bulan sudah ada barangnya perlu kita apresiasi,” kata Aris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Limbah tandan kosong sawit ini nantinya menjadi salah satu bahan baku biomassa dan sudah lolos uji coba di PLTU.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bahwa dari antara kesepakatan dengan kesiapan stok biomassa akan dilakukan dalam kurun waktu dua bulan.

Aris menjelaskan setelah tandan kosong sawit yang tersedia untuk stok sudah diolah, maka PLN EPI akan langsung melakukan uji coba tahap II yaitu penggunaan 50-100 ton biomassa dari tandan kosong sawit ke PLTU.

“Kalau barangnya ada di bulan Oktober, itu kita akan uji di laboratorium terlebih dahulu. Kalau hasil laboratorium sudah masuk, setelah itu proses perjanjian untuk uji coba 50-100 ton, begitu lolos dari masa uji coba baru bisa akan dilakukan perjanjian untuk proses selanjutnya," katanya.

Aris menyampaikan bahwa dengan adanya nota kesepahaman antara PLN EPI dengan Utama Neo Futura akan membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan kepastian mengenai estimasi finansial hingga proses kerja yang diharapkan.

“Semoga MoU ini menjadi awal yang baik untuk pengelolaan besar dari limbah sawit,” kata Aris.