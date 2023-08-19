Dapat Sepeda dari Jokowi, Sri Mulyani Ngajak Kaesang Gowes di Depok

JAKARTA – Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023 di Istana Negara dimeriahkan oleh berbagai acara, salah satunya perlombaan busana adat terbaik.Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pemenang dalam acara tersebut.

Dikutip unggahan @smindrawati di Jakarta, Sabtu (19/8/2023), Sri Mulyani mengatakan bahwa tak menyangka akan jadi salah satu pemenang pakaian adat terbaik hingga mendapatkan hadiah sepeda.

"Nggak nyangka saya ikut jadi 5 pemenang juara pakaian adat di Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-2023 di Istana Merdeka bersama @kaesangp dan @erinagudono dapat hadiah sepeda dari Presiden @jokowi," tulis Sri Mulyani.

Terlihat dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menggunakan pakaian adat Soe yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Adapun empat pemenang lainnya yakni Raja Amarasi dengan pakaian adat NTT, Grety dengan pakaian adat Bengkulu, Kohar dengan pakaian adat Banyuwangi, dan Kaesang Pangarep dengan pakaian adat Minahasa (Sulawesi Utara).

Kemudian, Sri Mulyani sebagai salah satu dari lima pemenang yang juga mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi merasa senang dan berterima kasih atas hadiah tersebut.