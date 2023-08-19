Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Sepeda dari Jokowi, Sri Mulyani Ngajak Kaesang Gowes di Depok

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:07 WIB
Dapat Sepeda dari Jokowi, Sri Mulyani Ngajak Kaesang <i>Gowes</i> di Depok
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023 di Istana Negara dimeriahkan oleh berbagai acara, salah satunya perlombaan busana adat terbaik.Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pemenang dalam acara tersebut.

Dikutip unggahan @smindrawati di Jakarta, Sabtu (19/8/2023), Sri Mulyani mengatakan bahwa tak menyangka akan jadi salah satu pemenang pakaian adat terbaik hingga mendapatkan hadiah sepeda.

"Nggak nyangka saya ikut jadi 5 pemenang juara pakaian adat di Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-2023 di Istana Merdeka bersama @kaesangp dan @erinagudono dapat hadiah sepeda dari Presiden @jokowi," tulis Sri Mulyani.

sri

Terlihat dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menggunakan pakaian adat Soe yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Adapun empat pemenang lainnya yakni Raja Amarasi dengan pakaian adat NTT, Grety dengan pakaian adat Bengkulu, Kohar dengan pakaian adat Banyuwangi, dan Kaesang Pangarep dengan pakaian adat Minahasa (Sulawesi Utara).

Kemudian, Sri Mulyani sebagai salah satu dari lima pemenang yang juga mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi merasa senang dan berterima kasih atas hadiah tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement