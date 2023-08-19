Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Siapkan 10 Armada saat Beroperasi Komersil 30 Agustus 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:26 WIB
LRT Jabodebek Siapkan 10 Armada saat Beroperasi Komersil 30 Agustus 2023
LRT Jabodebek Beroperasi Komersil 30 Agustus 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah merencanakan pengoperasian LRT Jabodebek secara komersial pada 30 Agustus 2023. Persiapan pun terus dilakukan termasuk besok melakukan uji coba bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, pada operasional perdana akan disiapkan 10 armada untuk melayani penumpang LRT Jabodebek.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah armada jika 10 armada kurang untuk memenuhi penumpang.

Sebagai informasi, adapun armada LRT Jabodebek yang siap dioperasikan ada 27 armada.

"Akhirnya kita ada tahapan. Pertama pada saat persemian ada kurang lebih 10 kereta kita operasionalkan," kata Risak dikutip, Sabtu (19/8/2023).

lrt

Tahapan kedua, kata Risal jumlah armada yang beroperasi bertambah akan menjadi 17 armada pada dua minggu setelah operasional pertama pada 30 Agustus 2023.

"Nanti sampai Oktober. 27 kereta kita operasionalkan penuh," katanya.

"Yang jelas semua sarana sudah kita uji kita lakukan sertifikasi dan dalam proses izin operasi prasarana tadi. Dari awal tidak adalah masalah keamanan. Kita siap," tambahnya.

Berikut tarif bersubsidi LRT Jabodebek:

- Stasiun Harjamukti - Jatimulya sepanjang ± 33 km (tarif Rp27.400)

- Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km (tarif Rp23.900)

- Stasiun Dukuh Atas - Harjamukti sepanjang ± 25 km (tarif Rp21.800)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement