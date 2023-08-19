Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidak Pasar, Presiden Jokowi: Saya Lihat Bawang Merah Hanya Rp24 Ribu dan Telur Sekilo Rp27 Ribu

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:33 WIB
Sidak Pasar, Presiden Jokowi: Saya Lihat Bawang Merah Hanya Rp24 Ribu dan Telur Sekilo Rp27 Ribu
Presiden Jokowi Melakukan Kunjungan ke Pasar. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok atau komoditas pangan relatif murah dan terjangkau. Hal ini didapati Kepala Negara saat kunjungan ke Pasar Sukaramai, Medan, Sumatra Utara, hari ini.

"Tadi, saya hanya ingin melihat kondisi harga-harga. Saya lihat harganya sangat baik seperti bawang merah sangat murah hanya Rp24 ribu, kemudian telur tadi saya tanya sekilo kira-kira berapa Rp22 (ribu) sampai Rp27 (ribu) juga sangat murah sekali," kata Presiden saat disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (19/8/2023).

Presiden juga menyatakan kegembiraannya karena ada pasar murah keliling, yang menurutnya bisa menurunkan harga beras, minyak, dan gula. "Saya kira ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi," terangnya.

Di sisi lain Presiden mengungkapkan pemerintah terus mengantisipasi dampak El Nino dengan memperbesar impor komoditas untuk tahun ini, sebagai cadangan strategis agar gejolak harga tidak sampai naik secara drastis.

Halaman:
1 2
