Subsidi Tarif LRT Jabodebek Capai Rp100 Miliar per Tahun

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gelontorkan Rp100 miliar untuk subsidi tarif LRT Jabodebek. Di mana pada kilometer (Km) pertama dikenakan tarif sebesar Rp5.000 dan tarif Km selanjutnya sebesar Rp700.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, subsidi untuk LRT Jabodebek berbeda dengan subsidi yang diberikan pada moda kereta api lainnya. Di mana subsidi tersebut diberikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana.

Adapun subsidi sasrana adalah subsidi yang diberikan ke penumpang.

"PSO untuk sarana Rp90-Rp100 miliar per tahun itu sarananya aja. Itu buat neraktir teman-teman naik kereta api," kata Risal di Kantor Kementerian Perhubungan, ditulis Sabtu (19/8/2023).

Risal mencontohkan bahwa tarif usulan dari operator sebelum disubsidi untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km dikenakan tarif sebesar Rp37.268. Kemudian setelah disubsidi sebesar 36 persen tarif tersebut menjadi Rp23.900.

Selanjutnya untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp33.275. Setelah diberikan subdisi 34 persen tarif tersebut menjadi Rp21.800.

Lalu untuk rute terjauh yakni Stasiun Harjamukti - Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator atau belum disubsidi dikenakan tarif Rp43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp27.400.