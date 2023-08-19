Texas Chicken Tutup Seluruh Gerai di Indonesia

JAKARTA - Texas Chicken tutup semua restoran di Indonesia. Ada beberapa penyebab, salah satunya kesulitan keuangan sejak pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat keterangan Texas Chicken yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (19/8/2023), PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) menjelaskan upadate kondisi per 14 Agustus 2023.

Disampaikan bahwa pada 14 Maret 2023, perseroan memutuskan kerjasama dengan Cajun Global LLC dan proses penutupan sejak 28 Februari 2023, di mana perseroan tidak lagi bisa menggunakan brand Texas Chicken. Pembatalan perjanjian waralaba ini, Cajun (prinsipal) memberikan keringanan kepada Perseroan berupa penghapusan utang royalti dan initial fee.

Perseroan juga telah mengalami kesulitan keuangan sejak Pandemi Covid-19 sehingga terdapat penurunan omset atau pendapatan hingga akhir tahun 2021. Bahkan pada 2022, perseroan tidak dapat melaksanakan perencanaan seperti pembukaan restoran baru.

Perseroan juga telah mencoba untuk menyajikan menu-menu baru yaitu menu International, namun demikian tidak dapat meningkatkan penjualan karena masih dalam kondisi Pandemi.

"Saat ini semua restoran telah di tutup dan perseroan telah menyelesaikan semua penutupan restoran sesuai persertujuan dari pengelola mal. Kinerja keuangan saat ini Perseroan masih membukukan Pendapatan sebesar Rp1.786.983.771 dan menderita kerugian sebesar Rp4.040.618.346," tulis keterangan Texas Chicken.

Update upaya strategi rencana perseroan 2023 termasuk dalam pembayaran kewajiban annual listing fee 2022 dan 2023 kepada Bursa, penyampaian laporan keuangan, pembayaran denda-denda terkait serta perbaikan kinerja agar dapat membukukan laba.