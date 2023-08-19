Ini Pemilik Texas Chicken yang Tutup Semua Restoran

JAKARTA - Texas Chicken tak lagi beroperasi di Indonesia. Setelah semua restorannya ditutup.

Lantas siapa pemilik restoran makanan cepat saji yang sudah lama ada di Tanah Air, Texas Chicken?

Texas Chicek adalah waralaba yang dikerjasamakan antara PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) dan Cajun Global LCC. Penutupan seluruh restoran ini pun karena CSMI memutuskan kerjasama dengan Cajun Global LLC. Di mana proses penutupan dilakukan sejak 28 Februari 2023.

BACA JUGA: Texas Chicken Tutup Seluruh Gerai di Indonesia

Dengan keputusan tersebut, CSMI tidak lagi bisa menggunakan brand Texas Chicken. Pembatalan perjanjian waralaba ini, Cajun (prinsipal) memberikan keringanan kepada Perseroan berupa penghapusan utang royalti dan initial fee.

Perseroan juga telah mengalami kesulitan keuangan sejak Pandemi Covid-19 sehingga terdapat penurunan omset atau pendapatan hingga akhir tahun 2021. Bahkan pada 2022, perseroan tidak dapat melaksanakan perencanaan seperti pembukaan restoran baru.

Perseroan juga telah mencoba untuk menyajikan menu-menu baru yaitu menu International, namun demikian tidak dapat meningkatkan penjualan karena masih dalam kondisi Pandemi.

"Saat ini semua restoran telah di tutup dan perseroan telah menyelesaikan semua penutupan restoran sesuai persertujuan dari pengelola mal. Kinerja keuangan saat ini Perseroan masih membukukan Pendapatan sebesar Rp1.786.983.771 dan menderita kerugian sebesar Rp4.040.618.346," tulis keterangan CSMI.