Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kartu Kredit MNC Bank Berikan Banyak Banget Diskon Kemerdekaan, Berikut Daftar Promonya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |11:28 WIB
Kartu Kredit MNC Bank Berikan Banyak Banget Diskon Kemerdekaan, Berikut Daftar Promonya
Promo Kartu Kredit MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - MNC Bank turut meramaikan Perayaan Kemerdekaan dengan tawaran istimewa bagi para nasabahnya. Melalui Kartu Kredit MNC Bank, rasakan sensasi berbelanja dengan berbagai diskon menarik sampai dengan 31 Agustus 2023 dari berbagai merchant pilihan, mulai dari perawatan kecantikan, kuliner, elektronik, hingga belanja online, promo diskon spesial ini akan bikin kamu jadi #MerdekaFinansial.

Promo Hotel & Akomodasi: Menikmati Pengalaman Menginap yang Tak Terlupakan

1. Diskon hingga 20% di TOPOTELS: Rasakan kemewahan menginap dengan diskon hingga 20% di TOPOTELS.

2. Diskon hingga 25% di Fraser Residence Sudirman Jakarta: Nikmati kenyamanan tak tertandingi dengan diskon hingga 25% di Fraser Residence Sudirman Jakarta.

3. Diskon 10% di Lido Lake Resort: Merasakan ketenangan dan keindahan Lido Lake Resort dengan diskon eksklusif 10%.

4. Diskon hingga 15% di The Westin Bali: Temukan ketenangan di surganya Bali dengan diskon hingga 15% di The Westin Bali.

5. Diskon Family Escape di Park Hyatt Jakarta: Ciptakan kenangan tak terlupakan bersama keluarga dan nikmati diskon khusus untuk menginap di Park Hyatt Jakarta.

6. Diskon hingga 15% dan Extra Diskon 5% di Milestone Pacific Hotel Group (MPHG): Jelajahi berbagai destinasi dengan diskon hingga 15% ditambah dengan diskon tambahan 5% di properti MPHG.

7. Dapatkan hingga 1.200 Poin AirAsia & Top Spender Reward senilai Rp1 Juta Poin AirAsia: Tingkatkan pengalaman Anda dengan hadiah poin AirAsia eksklusif dan menjadi top spender bersama Kartu Kredit MNC Bank.

Nikmati Sensasi Kuliner dengan Promo Kuliner yang Menggugah Selera

1. Bonus Upsize Cake di First Love Patisserie: Penuhi selera manis Anda dengan bonus Upsize Cake di First Love Patisserie.

2. Diskon 20% di Wasabae: Nikmati cita rasa Jepang dengan diskon menggugah 20% di Wasabae.

3. Diskon 20% di Woolloomooloo: Temukan perjalanan kuliner yang tak terlupakan dan hemat 20% di Woolloomooloo.

4. Bonus 2 Kali Kopi di Kopi Kren: Rasakan kedua kali nikmatnya kopi dengan bonus 2 kali kopi di Kopi Kren.

5. Diskon 20% di Twist N Go Cafe & Restaurant: Nikmati ragam hidangan lezat dengan diskon 20% di Twist N Go.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement