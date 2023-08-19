Kartu Kredit MNC Bank Berikan Banyak Banget Diskon Kemerdekaan, Berikut Daftar Promonya

JAKARTA - MNC Bank turut meramaikan Perayaan Kemerdekaan dengan tawaran istimewa bagi para nasabahnya. Melalui Kartu Kredit MNC Bank, rasakan sensasi berbelanja dengan berbagai diskon menarik sampai dengan 31 Agustus 2023 dari berbagai merchant pilihan, mulai dari perawatan kecantikan, kuliner, elektronik, hingga belanja online, promo diskon spesial ini akan bikin kamu jadi #MerdekaFinansial.

Promo Hotel & Akomodasi: Menikmati Pengalaman Menginap yang Tak Terlupakan

1. Diskon hingga 20% di TOPOTELS: Rasakan kemewahan menginap dengan diskon hingga 20% di TOPOTELS.

2. Diskon hingga 25% di Fraser Residence Sudirman Jakarta: Nikmati kenyamanan tak tertandingi dengan diskon hingga 25% di Fraser Residence Sudirman Jakarta.

3. Diskon 10% di Lido Lake Resort: Merasakan ketenangan dan keindahan Lido Lake Resort dengan diskon eksklusif 10%.

4. Diskon hingga 15% di The Westin Bali: Temukan ketenangan di surganya Bali dengan diskon hingga 15% di The Westin Bali.

BACA JUGA: MNC Bank Tebar Banyak Promo Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia

5. Diskon Family Escape di Park Hyatt Jakarta: Ciptakan kenangan tak terlupakan bersama keluarga dan nikmati diskon khusus untuk menginap di Park Hyatt Jakarta.

6. Diskon hingga 15% dan Extra Diskon 5% di Milestone Pacific Hotel Group (MPHG): Jelajahi berbagai destinasi dengan diskon hingga 15% ditambah dengan diskon tambahan 5% di properti MPHG.

7. Dapatkan hingga 1.200 Poin AirAsia & Top Spender Reward senilai Rp1 Juta Poin AirAsia: Tingkatkan pengalaman Anda dengan hadiah poin AirAsia eksklusif dan menjadi top spender bersama Kartu Kredit MNC Bank.

Nikmati Sensasi Kuliner dengan Promo Kuliner yang Menggugah Selera

1. Bonus Upsize Cake di First Love Patisserie: Penuhi selera manis Anda dengan bonus Upsize Cake di First Love Patisserie.

2. Diskon 20% di Wasabae: Nikmati cita rasa Jepang dengan diskon menggugah 20% di Wasabae.

BACA JUGA: Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank Menguntungkan dan Solusi Mewujudkan Impian Keuangan

3. Diskon 20% di Woolloomooloo: Temukan perjalanan kuliner yang tak terlupakan dan hemat 20% di Woolloomooloo.

4. Bonus 2 Kali Kopi di Kopi Kren: Rasakan kedua kali nikmatnya kopi dengan bonus 2 kali kopi di Kopi Kren.

5. Diskon 20% di Twist N Go Cafe & Restaurant: Nikmati ragam hidangan lezat dengan diskon 20% di Twist N Go.