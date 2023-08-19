MNC Sekuritas-BEI Gelar Kelas Online Kenal Investasi Syariah, Buruan Daftar Sekarang!

JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Banyak orang ragu melakukan investasi syariah karena khawatir instrumen investasi yang dipilihnya tidak halal.

Lantas, hal apa yang membuat suatu investasi dikategorikan sebagai investasi syariah, bukan investasi konvensional?

Jangan lewatkan pembahasan menarik seputar investasi syariah bersama Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas dalam kelas online “Kenal Investasi Syariah” pada Sabtu (19/08/2023) pukul 09.00 WIB.

Pembicara yang akan mengulas seputar investasi syariah antara lain Analis Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia Rosyidah dan Sharia Business Development MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu.