HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak Deretan Rekomendasi Saham Pekan Depan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |17:02 WIB
Rekomendasi saham pilihan pekan depan (Foto: Shutterstock)
Rekomendasi saham pilihan pekan depan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Simak deretan rekomendasi saham pekan depan. Sejumlah saham perusahaan tercatat dapat menjadi pilihan investor pada perdagangan awal pekan depan.

Dua anggota bursa, PT MNC Sekuritas dan PT Ajaib Sekuritas Asia memberi pilihan saham-saham big caps dari sejumlah sektor.

Adapun secara teknikal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan aksi jual setelah pada akhir pekan lalu mengalami koreksi 0,59% di 6.859,91.

Area support yang perlu diwaspadai berada di 6.834. Apabila masih sanggup berada di atas 6,834, maka indeks komposit masih berpeluang menguat ke arah 6.966-7.013.

"Apabila IHSG break area support, maka koreksi akan masih berlanjut untuk membentuk wave iv pada label hitam dengan arah koreksi ke rentang 6.793-6.800," tulis riset MNC Sekuritas, Minggu (20/8/2023).

Berikut sejumlah saham pilihan untuk perdagangan pekan depan:

1. PT MNC Sekuritas

a. ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: Rp635-Rp680

Target Price: Rp780, Rp825

Stoploss: di bawah Rp605

