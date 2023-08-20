Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Catat! 13 Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir Dipindah ke Jatinegara, Jangan Sampai Ketinggalan Kereta

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |07:21 WIB
Catat! 13 Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir Dipindah ke Jatinegara, Jangan Sampai Ketinggalan Kereta
Perubahan jadwal kereta api jarak jauh (Foto: Okezone)
JAKARTA - Catat ada 13 keberangkatan Kereta Api (KA) dari Stasiun Gambir dipindah ke Stasiun Jatinegara. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dari Stasiun Gambir hari ini.

Rekayasa operasional KAJJ dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan para pengguna jasa kereta api.

"Pengaturan tersebut dilakukan karena ada beberapa titik akses menuju dan dari Stasiun Gambir harus ditutup dengan adanya ajang Jakarta Half Marathon pada Minggu, 20 Agustus 2023," demikian disampaikan Pelaksana Harian Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih dilansir dari Antara, Minggu (20/8/2023).

Feni mengatakan pengaturan rekayasa operasi kereta api yaitu dengan memberhentikan 13 KA Jarak Jauh keberangkatan Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara, di mana dalam kondisi normal KA tersebut tidak berhenti.

Adapun 13 KA tersebut yaitu:

1. Argo Semeru (KA 18) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB

2. Argo Parahyangan (KA 38) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB

3. Argo Muria (KA 14) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB

4. Argo Parahyangan (KA 52) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 07.25 WIB

5. Argo Parahyangan (KA 34) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.05 WIB

6. Argo Bromo Anggrek (KA 2) keberangkatan Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB

