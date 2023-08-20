Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Melihat dari Dekat Pengembangan Efek Berganda Hulu Migas Indonesia

Opini , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |11:49 WIB
Melihat dari Dekat Pengembangan Efek Berganda Hulu Migas Indonesia
Opini dari Praktisi Minyak dan Gas Bumi Erwin Suryadi (Foto: Dokumen Pribadi)
A
A
A

PADA saat membuka kegiatan Forum Kapasitas Nasional III tahun 2023 wilayah Sumatera Bagian Selatan di Kota Palembang beberapa waktu lalu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa untuk mencapai target produksi minyak bumi 1 juta barel per hari dan 12 miliar gas standar kaki kubik per hari pada tahun 2030, Indonesia memerlukan investasi hulu migas yang signifikan dan peningkatan kapasitas para pelaku industri hulu migas dan penunjangnya.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas para pelaku tersebut, maka salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah menjahit kolaborasi dari semua pelaku kepentingan yang mendukung berjalannya industri hulu migas, seperti keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS), Badan Usaha Penunjang Dalam Negeri bahkan termasuk didalamnya UMKM dan akademisi.

SKK Migas bersama-sama dengan KKKS tahun ini kembali menggelar Forum Kapasitas Nasional pada kali ketiga. Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun 2022 kegiatan Forum Kapasitas Nasional II tahun 2022 yang dibuka oleh Bapak Wakil Presiden dan dihadiri oleh para Menteri serta Kepala Daerah mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dengan menggagas konsep pengembangan kapasitas Perusahaan daerah, kapasitas Perusahaan nasional dan mendorong produk dalam negeri untuk bisa ekspor keluar negeri.

Kegiatan Forum Kapasitas Nasional II tahun 2022 lalu berhasil membuktikan bahwa ada Perusahaan dalam negeri yang sudah mendapatkan pesanan dari luar negeri seperti Malaysia, UAE, dan Aljazair. Belum lagi ternyata kabar baik tidak selesai sampai disana, kabar lainnya yang juga hadir dari kerja keras SKK Migas dan KKKS dalam hal pengembangan efek berganda yaitu mulai membaiknya kinerja UMKM yang saat ini sudah mulai menembus pasar ekspor.

Forum Kapasitas Nasional III tahun 2023

Melanjutkan kegiatan di tahun 2022 lalu, SKK Migas dan KKKS kembali menggelar kegiatan ketiganya di tahun 2023 ini dimana salah satu pencapaian positif yang disampaikan yaitu pencapaian komitmen TKDN tertinggi di hulu migas sebesar 64,75% dari total belanja hulu migas sekitar US$ 6,1 milyar atau mencapai angka komitmen sebesar USD3,7 milyar pada tahun 2022. Pencapaian komitmen TKDN ini, merupakan pencapaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Belum puas dengan pencapaian pada tahun 2022 lalu, Industri hulu migas pada tahun 2023 ini mencoba melihat lebih detil celah pengembangan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efek berganda hulu migas.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement