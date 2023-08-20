Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno Beri Bantuan dan Literasi Keuangan ke Pelaku Usaha Desa Wisata Banten

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |12:08 WIB
Sandiaga Uno Beri Bantuan dan Literasi Keuangan ke Pelaku Usaha Desa Wisata Banten
Sandiaga uno berikan bantuan dan literasi keuangan (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA – Menparekraf Sandiaga Uno memberikan bantuan dana dan literasi keuangan ke pelaku usaha desa wisata Banten. Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan Sekaligus Penyerahan Bantuan Dana Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP) yang merupakan program tindak lanjut dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021 dan 2022.

Bantuan yang diberikan berupa dana uang untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf dan pemberian pemahaman tentang literasi keuangan yang diberikan kepada tiga desa wisata di Banten yaitu Desa Wisata Sukarame Kabupaten Pandeglang dan Desa Wisata Cikolelet Kabupaten Serang, serta Desa Wisata Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Sandiaga mengatakan, pemberian bantuan bagi tiga desa wisata di Banten merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk menjadikan desa wisata lebih tangguh ke depan dengan daya tarik wisata yang lebih beragam dan kemampuan membangun produk ekonomi kreatif unggulan.

"Saya dorong agar bantuan baik dana dan juga pendampingan dalam literasi keuangan ini bisa difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, peningkatan destinasi wisata sehingga kunjungan wisatawan itu lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan," ungkap Sandiaga, Minggu (20/8/2023).

Halaman:
1 2
