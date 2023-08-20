Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Diminta Fokus Tangani Perubahan Iklim

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:26 WIB
Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Diminta Fokus Tangani Perubahan Iklim
Solusi memburuknya polusi udara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kualitas udara yang makin memburuk dikeluhkan oleh masyarakat. Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo menilai polusi udara di Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai diatas 170, dinilai sangat parah sehingga udara di Ibu Kota Jakarta sangat tidak layak saat ini.

Namun dia menilai buruknya kualitas udara bukan hanya karena polusi kendaraan saja. Menurutnya ada andil dari asap kebakaran hutan terhadap memburuknya polusi udara.

"Harusnya kita mengamati di bulan Agustus saat ini pada musim kemarau panjang, ada jutaan hektar hutan di Kalimantan, Sumatera bahkan di Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain, dan kebakaran itu terlihat ada titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat," kata dia, Minggu (20/8/2023).

Bambang mengatakan, data ini bisa dilihat di BMKG. Nyala titik api kebakaran disaat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 titik di Indonesia dan yang paling terparah adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Wilayah Sumatera Selatan serta Lampung.

Dia menilai akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap-asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera memenuhi wilayah Jabotabek dan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa.

