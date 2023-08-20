Mau Uji Emisi Kendaraan Gratis demi Atasi Polusi Udara? Begini Caranya

JAKARTA - Cara uji emisi kendaraan gratis demi atasi polusi udara. Saat ini, PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Banten, menggelar uji emisi kendaraan gratis.

Uji emisi kendaraan gratis sebagai bentuk kepedulian BUMN terhadap kesehatan emisi kendaraan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, langkah uji emisi diambil agar masyarakat dapat mengetahui tingkat emisi kendaraannya, mengingat emisi gas buang kendaraan menjadi salah satu faktor penyumbang polutan udara.

Sebagaimana diketahui, kualitas udara Jakarta dan sekitarnya menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sumbernya pun beragam, salah satunya emisi gas buang kendaraan bermotor.

“Atas hal tersebut, kami lakukan uji emisi gratis bekerja sama dengan DLH," katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (20/8/2023).

Menurut Irto, untuk melakukan uji emisi gratis caranya pun mudah. Hanya perlu booking slot uji emisi menggunakan aplikasi MyPertamina dan langsung datang ke lokasi parkir kendaraan dalam perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Serpong, Tangerang, Banten. Uji emisi gratis kendaraan dilakukan pada Sabtu-Minggu 19-20 Agustus 2023.