Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Uji Emisi Kendaraan Gratis demi Atasi Polusi Udara? Begini Caranya

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:54 WIB
Mau Uji Emisi Kendaraan Gratis demi Atasi Polusi Udara? Begini Caranya
Cara uji emisi kendaraan gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara uji emisi kendaraan gratis demi atasi polusi udara. Saat ini, PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Banten, menggelar uji emisi kendaraan gratis.

Uji emisi kendaraan gratis sebagai bentuk kepedulian BUMN terhadap kesehatan emisi kendaraan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, langkah uji emisi diambil agar masyarakat dapat mengetahui tingkat emisi kendaraannya, mengingat emisi gas buang kendaraan menjadi salah satu faktor penyumbang polutan udara.

Sebagaimana diketahui, kualitas udara Jakarta dan sekitarnya menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sumbernya pun beragam, salah satunya emisi gas buang kendaraan bermotor.

“Atas hal tersebut, kami lakukan uji emisi gratis bekerja sama dengan DLH," katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (20/8/2023).

Menurut Irto, untuk melakukan uji emisi gratis caranya pun mudah. Hanya perlu booking slot uji emisi menggunakan aplikasi MyPertamina dan langsung datang ke lokasi parkir kendaraan dalam perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Serpong, Tangerang, Banten. Uji emisi gratis kendaraan dilakukan pada Sabtu-Minggu 19-20 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement