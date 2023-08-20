Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM: Status Pipa Cisem Ready for Gas In

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:04 WIB
ESDM: Status Pipa Cisem <i>Ready for Gas In</i>
Status pipa Cisem 1 ready for gas in (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM menyatakan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang (Cisem) Tahap I (ruas Semarang - Batang) telah selesai dilaksanakan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyatakan status pipa Cisem I saat ini dinyatakan "Ready for Gas in". Setelah tahap ini, proses selanjutnya adalah pelaksanaan commissioning.

Penegasan status tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji seusai melaksanakan apel Upacara HUT RI ke-78 di Stasiun ESDM - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang (CISEM) Tahap I (Ruas Semarang-Batang) di Semarang.

"Pipa Cisem Tahap I telah selesai dan "ready for gas in" bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78. Selesainya Pembangunan Pipa Cisem I yang bertepatan dengan HUT RI ini semoga dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kita memberikan layanan energi murah dengan membangun infrastruktur energi dalam hal ini, infrastruktur pipa gas yang dibiayai oleh pemerintah," jelas Tutuka dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (20/8/2023).

Tutuka berharap gas yang akan mengalir melalui CISEM Tahap I selain dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui jaringan gas kota (jargas).

"Kami mengharapkan bahwa apa yang telah dilakukan berhasil sampai saat ini itu bisa dimanfaakan sebesar-besarnya. Bagi yang berkepentingan ya, salah satunya adalah industri. Industri sini di kawasan industri Kendal dan Batang. Selain untuk industri, sebagian juga dimanfaatkan untuk jargas jaringan gas di wilayah yang dilewati ini," harap Tutuka.

Tutuka menambahkan, pipanisasi yang terbangun saat ini baru tersambung dari Semarang hingga ke Batang, direncanakan ke depan akan diteruskan dan tersambung hingga ke Cirebon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement