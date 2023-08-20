ESDM: Status Pipa Cisem Ready for Gas In

JAKARTA - Kementerian ESDM menyatakan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang (Cisem) Tahap I (ruas Semarang - Batang) telah selesai dilaksanakan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyatakan status pipa Cisem I saat ini dinyatakan "Ready for Gas in". Setelah tahap ini, proses selanjutnya adalah pelaksanaan commissioning.

Penegasan status tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji seusai melaksanakan apel Upacara HUT RI ke-78 di Stasiun ESDM - Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon - Semarang (CISEM) Tahap I (Ruas Semarang-Batang) di Semarang.

"Pipa Cisem Tahap I telah selesai dan "ready for gas in" bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78. Selesainya Pembangunan Pipa Cisem I yang bertepatan dengan HUT RI ini semoga dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kita memberikan layanan energi murah dengan membangun infrastruktur energi dalam hal ini, infrastruktur pipa gas yang dibiayai oleh pemerintah," jelas Tutuka dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (20/8/2023).

Tutuka berharap gas yang akan mengalir melalui CISEM Tahap I selain dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui jaringan gas kota (jargas).

"Kami mengharapkan bahwa apa yang telah dilakukan berhasil sampai saat ini itu bisa dimanfaakan sebesar-besarnya. Bagi yang berkepentingan ya, salah satunya adalah industri. Industri sini di kawasan industri Kendal dan Batang. Selain untuk industri, sebagian juga dimanfaatkan untuk jargas jaringan gas di wilayah yang dilewati ini," harap Tutuka.

Tutuka menambahkan, pipanisasi yang terbangun saat ini baru tersambung dari Semarang hingga ke Batang, direncanakan ke depan akan diteruskan dan tersambung hingga ke Cirebon.