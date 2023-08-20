Cari Kerja Susah, Bahlil Sarankan Mahasiswa Jadi Pengusaha

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Bahkan dia mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi pasca pandemi covid 19.

Menurut Bahlil tingginya jumlah pengangguran itu tidak diimbangi oleh serapan dari perusahaan karena kondisinya masih belum cukup pulih. Hal itu yang membuat banyak para Freshgraduate atau angkatan kerja baru sulit untuk terserap oleh industri.

"Saya ingin menyampaikan pengangguran saat ini ada 7 juta eksisting, angkatan kerja pertahun 2,9 juta. Pengangguran pasca covid 19 itu masih ada 5 juta orang," ungkap Bahlil dalam pidatonya pada acara Diskusi Bersama di Universitas Diponegoro, melalui Kanal Youtube BKPM, Minggu (20/8/2023).

Oleh sebab itu, di hadapan para mahasiswa yang hadir dalam acara Bahlil mengharapkan agar generasi muda tidak terpaku atau bercita-cita hanya sebatas menjadi karyawan, tapi harus bisa menjadi pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

"Penerimaan PNS, TNI/Polri, BUMN satu tahun tidak lebih dari 1 juta, jadi kalau adek adek semua datang kesini semua hanya berpikir menjadi karyawan, maka saya saya punya keyakinan banyak yang tidak terserap di lapangan pekerjaan," kata Bahlil.

"Maka saya menyarankan kalian untuk menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha itu mulia," sambungnya.