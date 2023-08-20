Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Cakung Jakarta Timur

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (20/8/2023). Partai Perindo berkolaborasi dengan Sahabat UMKM Sandiaga Uno dalam acara tersebut.

Bacaleg Partai Perindo Dapil 4 DPRD Provinsi DKI Jakarta (Matraman, Cakung, Pulogadung), Raditya Putra Pratama menjelaskan kehadiran bazar sembako murah ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo dalam merespon harga sembako yang tengah mengalami kenaikan.

"Ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan bahwa harga sembako semakin meningkat hargnya, kita berkolaborasi menghadirkan solusi ekonomi, agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dengan harga yang terjangkau," ujar Raditya di lokasi acara.

Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, pada hari ini membagikan 300 paket sembako yang berisikan 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng, yang dibanderol dengan harga Rp10 ribu.

"Kalau misal harga biasa itu Rp45 ribu, tapi kita jual dengan harga yang sangat murah yaitu Rp10 ribu," sambungnya.

Raditya berharap dengan adanya bazar sembako murah ini bisa menjadi solusi ekonomi untuk masyarakat dan pelaku UMKM, ditengah kondisi harga sembako yang saat ini tengah mengalami kenaikan. Disamping itu kehadiran bazar sembako murah ini juga diharapkan mampu mensukseskan cita-cita pemerintah dalam mengatasi masalah stunting.