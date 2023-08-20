Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Cakung Jakarta Timur

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:10 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Cakung Jakarta Timur
Partai Perindo gelar bazar murah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (20/8/2023). Partai Perindo berkolaborasi dengan Sahabat UMKM Sandiaga Uno dalam acara tersebut.

Bacaleg Partai Perindo Dapil 4 DPRD Provinsi DKI Jakarta (Matraman, Cakung, Pulogadung), Raditya Putra Pratama menjelaskan kehadiran bazar sembako murah ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo dalam merespon harga sembako yang tengah mengalami kenaikan.

"Ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan bahwa harga sembako semakin meningkat hargnya, kita berkolaborasi menghadirkan solusi ekonomi, agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dengan harga yang terjangkau," ujar Raditya di lokasi acara.

Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, pada hari ini membagikan 300 paket sembako yang berisikan 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng, yang dibanderol dengan harga Rp10 ribu.

"Kalau misal harga biasa itu Rp45 ribu, tapi kita jual dengan harga yang sangat murah yaitu Rp10 ribu," sambungnya.

Raditya berharap dengan adanya bazar sembako murah ini bisa menjadi solusi ekonomi untuk masyarakat dan pelaku UMKM, ditengah kondisi harga sembako yang saat ini tengah mengalami kenaikan. Disamping itu kehadiran bazar sembako murah ini juga diharapkan mampu mensukseskan cita-cita pemerintah dalam mengatasi masalah stunting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087272/waspada-lonjakan-harga-pangan-jelang-pilkada-dan-nataru-2025-huIxAGpS2A.jpg
Waspada Lonjakan Harga Pangan Jelang Pilkada dan Nataru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010181/pedagang-ngeluh-tomat-mahal-harga-tinggi-sejak-lebaran-T1MIUUndbG.jpg
Pedagang Ngeluh Tomat Mahal, Harga Tinggi Sejak Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/320/2979830/harga-sembako-masih-mahal-meski-ada-operasi-pasar-kenapa-w627zZKEIu.jpg
Harga Sembako Masih Mahal meski Ada Operasi Pasar, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/320/2923624/ribuan-warga-rebutan-paket-sembako-murah-rp50-ribu-CUb3ReuRbz.jpg
Ribuan Warga Rebutan Paket Sembako Murah Rp50 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/320/2871083/cek-harga-sembako-presiden-jokowi-saya-lihat-baik-wblLkXanPC.jpg
Cek Harga Sembako, Presiden Jokowi: Saya Lihat Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/320/2834192/pengumuman-ada-sembako-murah-beras-hingga-minyak-goreng-cuma-segini-harganya-jyeu7efvFV.jpg
Pengumuman! Ada Sembako Murah, Beras hingga Minyak Goreng Cuma Segini Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement