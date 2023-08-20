Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bacaleg Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Pulogebang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:19 WIB
Bacaleg Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Warga Pulogebang
Bacaleg Partai Perindo bagikan KTA berasuransi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada 200 warga di Pulogebang, Jakarta Timur. KTA tersebut sudah berisi asuransi kecelakaan dan kematian secara gratis.

Bacaleg DPR-RI Dapil Jakarta Timur Aiman Witjaksono mengatakan pembagian KTA asuransi tersebut merupakan langkah Partai Perindo dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kecelakaan dan menyediakan santuan kematian.

"Ini adalah KTA yang diberikan kepada Partai Perindo kepada warga, dan merupakan bagian dari proteksi yang diberikan, itu menanggung kecelakaan dan meninggal dunia," ujar Aiman di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Minggu (20/8/2023).

Aiman mengharapkan dengan adanya KTA Asuransi ini bisa membuat masyarakat lebih terlindungi. Asuransi tersebut bisa diklaim masyarakat hingga Rp300 ribu apabila terjadi kecelakaan dan Rp3 juta untuk santuan kematian.

"Ini merupakan niat baik dari partai Perindo dan berdasarkan diskusi kami mendalam, bahwa KTA perindo ini mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut Aiman menjelaskan bahwa kegiatan pemberian KTA gratis ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan blusukannya dalam rangka menyerap aspirasi dan mengtahui kondisi terkini masyarakat di Pulo Gebang.

Halaman:
1 2
