Warga Senang dengan Program Partai Perindo KTA Berasuransi dan Bazar Sembako Murah

Warga mengaku senang dengan program Partai Perindo (Foto: MPI)

JAKARTA - Warga Pulogebang, Cakung, Jakata Timur mengaku senang dengan program Partai Perindo. Kali ini Partai Perindo menyelenggarakan bazar sembako murah sekaligus pemberian secara gratis KTA berasuransi.

Salah seorang Warga Pulogebang, Herman Wibowo mengungkapkan kedua program tersebut cukup meringankan beban warga, baik dari kehadiran sembako murah, maupun perlindungan atau proteksi yang diberikan Partai Perindo dalam bentuk KTA Beransuransi.

"Kalau menurut saya itu positif, seperti ini kebetulan situasi masyarakat kan masih susah," ujar Herman kepada MNC Portal di Pulo Gebang, Minggu (20/8/2023).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera pada hari ini memberikan 300 paket sembako murah. Cukup dengan Rp10 ribu, masyarakat bisa mendapatkan 2,5 kg beras dan minyak goreng.

Sedangkan melalui pemberian asuransi gratis ini diharapkan mampu secara instan membantu warga apabila mengalami kejadian darurat yang berhubungan dengan medis, bisa lebih mudah untuk mendapatkan klaim.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan secara gratis 200 KTA berasuransi untuk warga Pulo Gebang.