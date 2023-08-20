Daftar Brand Terkenal Ini Ternyata Milik PT Kawan Lama Group

JAKARTA - Daftar brand terkenal ini ternyata milik PT Kawan Lama Group menarik untuk diulas. Sebagai informasi, Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam enam pilar bisnis yaitu Commercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering, namun dipersatukan oleh nilai dan tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Berikut daftar brand terkenal ini ternyata milik PT Kawan Lama Group dilansir dari website resminya:

1. Krisbow

Krisbow merupakan house brand dari Kawan Lama Group, yang menghadirkan ragam produk berkualitas untuk kebutuhan komersial, industrial, dan rumah tangga. Merek Krisbow telah hadir sejak tahun 1998 dan hingga saat ini telah memiliki koleksi lebih dari 31.000 jenis produk yang terbagi ke dalam lebih dari 30 kategori, yaitu abrasive product, adhesive and sealant, agriculture, automation, automotive equipment, cleaning, compressor, construction, cutting tool, electrical and lighting, fastening, generator, hand tool, health care and medical equipment, hospitality, hydraulic tools, lawn and garden, marking machine, material handling equipment, measuring and testing equipment, metal cutting machinery and mach tool accessories, packaging, painting and coating, pneumatic tool, power tool, safety and protection equipment, security, sheet metal machinery and tool accessories, storage system, welding equipment, dan woodworking equipment. Krisbow senantiasa mengembangkan ragam produknya untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan tren produk terbaru.

2. Ace

PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) ("ACE") yang didirikan tahun 1995 dan memiliki slogan “The Helpful Place” adalah pusat perlengkapan rumah dan gaya hidup terlengkap di Indonesia yang menghadirkan lebih dari 80.000 jenis produk. ACE memiliki lebih dari 230 toko yang beroperasi pada 63 kota.

Pada tahun 2018 diluncurkan konsep baru bernama ACE Xpress dengan skala toko yang lebih kecil, namun menawarkan produk kebutuhan dasar yang lengkap dengan penataan toko yang menarik. Karena letaknya yang di sekitar perumahan, konsumen dapat dengan mudah menemukan produk yang dibutuhkan.