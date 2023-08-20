8 Proyek IKN Nusantara Dipastikan Selesai Tepat Waktu

JAKARTA - 8 Proyek IKN Nusantara dipastikan selesai tepat waktu. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyatakan optimis penggarapan proyek infrastruktur di IKN dapat selesai tepat waktu.

Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendi mengatakan 8 proyek IKN menjadi fokus utama perseroan. Selain mengebut kerja, Bakhtiyar memastikan perseroan mengedepankan keselamatan dan kualitas yang baik.

"Perseroan juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan timeline kontraktual," kata Bakhtiyar kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (20/8/2023).

Bakhtiyar turut menyambut positif alokasi dana infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN pemerintah tahun 2024 senilai Rp422,7 triliun.

Rencana pemerintah tersebut dapat mendukung pertumbuhan perseroan, terlebih saat ini perseroan berpartisipasi dalam sejumlah tender proyek.

"Saat ini PTPP aktif berpartisipasi dalam tender proyek, terutama infrastruktur, gedung, dan proyek IKN. Perseroan optimis dapat meraih proyek tersebut," paparnya

Sebagaimana diketahui, PTPP menggenggam 8 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai kontrak mencapai Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023.