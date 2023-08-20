Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

8 Proyek IKN Nusantara Dipastikan Selesai Tepat Waktu

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |12:36 WIB
8 Proyek IKN Nusantara Dipastikan Selesai Tepat Waktu
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 8 Proyek IKN Nusantara dipastikan selesai tepat waktu. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyatakan optimis penggarapan proyek infrastruktur di IKN dapat selesai tepat waktu.

Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Effendi mengatakan 8 proyek IKN menjadi fokus utama perseroan. Selain mengebut kerja, Bakhtiyar memastikan perseroan mengedepankan keselamatan dan kualitas yang baik.

"Perseroan juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan timeline kontraktual," kata Bakhtiyar kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (20/8/2023).

Bakhtiyar turut menyambut positif alokasi dana infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN pemerintah tahun 2024 senilai Rp422,7 triliun.

Rencana pemerintah tersebut dapat mendukung pertumbuhan perseroan, terlebih saat ini perseroan berpartisipasi dalam sejumlah tender proyek.

"Saat ini PTPP aktif berpartisipasi dalam tender proyek, terutama infrastruktur, gedung, dan proyek IKN. Perseroan optimis dapat meraih proyek tersebut," paparnya

Sebagaimana diketahui, PTPP menggenggam 8 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai kontrak mencapai Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement