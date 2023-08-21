Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Konsolidasi ke Level 6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:37 WIB
IHSG Berpotensi Konsolidasi ke Level 6.954
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam fase konsolidasi di kisaran 6.757 - 6.954 pada sepanjang perdagangan hari ini, Senin (21/8/2023).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, awal pekan pola gerak IHSG terlihat masih berada dalam fase konsolidasi ditengah maraknya rilis kinerja emiten semester I.

"Masih cukup besarnya potensi koreksi wajar ditunjang oleh terjadinya capital outflow yang telah tercatat selama bulan Agustus,” ujar William dalam risetnya, Minggu (20/8/2023).

Menurut William, sentimen dari fluktuasi nilai tukar Rupiah masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

"Namun dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend, sehingga momentum tekanan dapat dimanfaatkan melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang," jelasnya.

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
