Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat di 7.013

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya kembali ditutup terkoreksi 0,6% di 6,859 dan masih didominasi oleh volume penjualan.

MNC Sekuritas memperkirakan, waspadai area support di 6,834, apabila IHSG break area tersebut, maka koreksi akan masih berlanjut ke rentang 6,793-6,800.

BACA JUGA: Simak Deretan Rekomendasi Saham Pekan Depan

"Namun, apabila masih sanggup berada di atas 6,834, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk membentuk label merah ke arah 6,966-7,013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (21/8/2023).

BACA JUGA: BEI Masukkan Saham UNIQ dalam Papan Pemantauan Khusus

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,834, 6,798 dan resistance 6,925, 6,966.