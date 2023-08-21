Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 6.860

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:22 WIB
Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 6.860
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di level 6.860 dan kemudian sempat tembus ke 6.879 pada perdagangan Senin (21/8/2023). Hingga pukul 09:01 WIB, indeks komposit bergerak terus menguat 0,18% ke 6.872.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 154 saham, 141 melemah dan 164 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rpp192 miliar dari net-volume 558 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,16% di 958,258, indeks JII menguat 0,13% di 552,956, indeks IDX30 tumbuh 0,17% di 496,456, dan indeks MNC36 melesat 0,12% di 368,856.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni energi 0,78%, bahan baku 0,42%, non siklikal 0,07%, siklikal 0,5%, teknologi 0,73%, transportasi 0,24%.

Sedangkan yang stagnan ada sektor keuangan dan yang melemah ada industri 0,07%, kesehatan 0,39%, properti 0,14%, infrastruktur 0,04%.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
