HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kedua Putri Dirut BCA Dapat Hadiah Saham Rp74 Miliar, Elizabeth Ariestia dan Enrica Masing-Masing Rp37 Miliar

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:27 WIB
Kedua Putri Dirut BCA Dapat Hadiah Saham Rp74 Miliar, Elizabeth Ariestia dan Enrica Masing-Masing Rp37 Miliar
2 Anak Dirut BCA Dapat Hadiah Saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dua anak perempuan Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mendapat hadiah berupa saham. Mereka adalah Elizabeth Ariestia MS dan Enrica Ariestia PS.

Elizabeth Ariestia mendapat Rp4 juta saham 0,003% dari total saham milik ayahnya di BCA sebanyak 40,8 juta.

Adapun nilai transaksi tersebut mencapai Rp37 miliar. Demikian dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (21/8/2023).

Jahja memberikan Rp4 juta saham kepada Enrica Ariestia MS. Transaksinya juga mencapai Rp37 miliar.

Sebagai informasi, pada 1990-an, Jahja memulai kariernya sebagai bankir di BCA.

Kariernya terus meroket dari tahun 1999 hingga 2005, dia berhasil menjadi anggota direksi. Setelah menjadi anggota direksi, di tahun selanjutnya hingga 2011, Jahja menjadi orang kedua.

Halaman:
1 2
