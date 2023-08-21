Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |08:52 WIB
Update Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAHarga lengkap BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku mulai Selasa (1/8/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga. Sementara itu harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta dibanderol sebesar Rp14.400 per liter atau naik Rp400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Juli 2023.

Sementara harga Dexlite per 1 Agustus 2023 naik Rp800 per liter menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.150 per liter.

Selanjutnya perubahan harga juga terjadi pada Pertamina DEX yang kini dibanderol dengan harga Rp14.350 per liter atau naik Rp800 dibandingkan periode Juli 2023 yang tercatat sebesar Rp13.550 per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187929/bbm_pertamina-wMsQ_large.jpg
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745/bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187588/menteri_esdm_bahlil-1FrR_large.jpg
Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode pada Korban Bencana Sumatera, Bahlil: Jangan Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187458/bbm-IQ1x_large.jpg
Percepatan Pemulihan Distribusi BBM-LPG dan Listrik di Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451/bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement