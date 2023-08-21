Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia per 21 Agustus 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak Nonsubsidi terhitung mulai 1 Agustus 2023.

Adapun kenaikan harga BBM Pertamina ini berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).