Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia per 21 Agustus 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:14 WIB
Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia per 21 Agustus 2023
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak Nonsubsidi terhitung mulai 1 Agustus 2023.

Adapun kenaikan harga BBM Pertamina ini berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.

Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972/bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958/bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186952/bbm_shell-sIVN_large.jpg
Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186948/bbm_pertamina-4AeJ_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186888/harga_bbm-BzD6_large.jpg
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186887/harga_bbm-iR21_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement