Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau stagnan atau tidak mengalami perubahan di harga Rp1.057.000 per gram pada perdagangan hari ini, Senin (21/8/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, juga stagnan di harga Rp936.000 per gram dari hari sebelumnya yang sempat menguat.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp578.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.060.000, dan 10 gram Rp10.065.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp49.995.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp498.820.000 dan Rp997.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.