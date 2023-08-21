Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

52 Juta Pelajar di RI Punya Rekening Rp29 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |10:03 WIB
52 Juta Pelajar di RI Punya Rekening Rp29 Triliun
52 Juta Rekening Pelajar Capai Rp29 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan dari total pelajar di Indonesia sekitar 80% atau 52 juta pelajar sudah memiliki rekening tabungan di bank, dengan total tabungan sekitar Rp29 triliun.

Dalam periode satu tahun sejak perayaan Hari Indonesia Menabung 2022 lalu hingga saat ini, sudah ada tambahan 2,6 juta rekening dengan total angka tabungan Rp4 triliun.

“Semoga ini menjadi gerakan bersama, terutama Pramuka untuk menjadi duta literasi dan inklusi keuangan Indonesia untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik,” ujar Friderica.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mendukung upaya OJK dalam meningkatkan jumlah penabung yang penting bagi peningkatan inklusi keuangan dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593/ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186877/erick_thohir-PdF9_large.jpg
OJK soal Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet dan Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185462/bank-MrEV_large.jpg
Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement