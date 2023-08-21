Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Sumber Uang Driver Ojol

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:23 WIB
Ternyata Ini Sumber Uang Driver Ojol
Sumber Pendapatan Driver Ojek Online. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (Ojol) semakin banyak seiring bertambahnya penyedia layanan transportasi online di Indonesia. Selain Gojek dan Grab, sekarang melintas juga Maxim, InDrive hingga Anteraja.

Oleh karena itu, menarik untuk diketaui darimana saja penghasilan yang didapat para driver ojol ini.

Merangkum dari berbagai sumber, uang atau pendapatan gaji seorang driver pada umumnya ditentukan melalui orderan serta rute atau jarak yang akan ditempuh .

Ternyata tidak hanya itu saja, penentuan jam sibuk atau tidak juga berperan penting dalam mengkalkulasi besaran sumber pendapatan sang driver gojek.

Terkait jam sibuk, sang driver Gojek misalnya akan memperoleh upah sebesar Rp2.500 per kilometer. Sedangkan apabila driver gojek mengambil sebuah orderan di momen jam normal alias tidak sibuk, maka akan dikenakan tarif upah Rp2.000 per kilometer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement