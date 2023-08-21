Ternyata Ini Sumber Uang Driver Ojol

JAKARTA - Driver ojek online (Ojol) semakin banyak seiring bertambahnya penyedia layanan transportasi online di Indonesia. Selain Gojek dan Grab, sekarang melintas juga Maxim, InDrive hingga Anteraja.

Oleh karena itu, menarik untuk diketaui darimana saja penghasilan yang didapat para driver ojol ini.

Merangkum dari berbagai sumber, uang atau pendapatan gaji seorang driver pada umumnya ditentukan melalui orderan serta rute atau jarak yang akan ditempuh .

Ternyata tidak hanya itu saja, penentuan jam sibuk atau tidak juga berperan penting dalam mengkalkulasi besaran sumber pendapatan sang driver gojek.

Terkait jam sibuk, sang driver Gojek misalnya akan memperoleh upah sebesar Rp2.500 per kilometer. Sedangkan apabila driver gojek mengambil sebuah orderan di momen jam normal alias tidak sibuk, maka akan dikenakan tarif upah Rp2.000 per kilometer.