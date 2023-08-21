Luhut Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi Udara, DPR: Seperti Preman Saja

JAKARTA - DPR RI menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang mengancam akan menutup pabrik lalai menekan emisi sehingga terjadi peningkatan polusi udara.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah jangan brutal menangani masalah ini.

Dia minta pemerintah cukup tegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu pemerintah harus melakukan penelitian mengenai penyebab utama peningkatan polusi ini.

"Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak pemerintah. Jangan juga Menkomarves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait," kata Mulyanto, Senin (21/8/2023).

Mulyanto mendesak pemerintah segera mengukur ulang secara cermat tingkat polusi udara ini untuk mengetahui sumber polutan dan sebarannya, agar kebijakan yang diambil akurat (research based policy).

"Kita perlu tahu, sebenarnya apa dan bagaimana sebaran sumber polutan yang dominan. Baru solusi spesifik ditentukan untuk masing-masing sumber polutan," jelasnya.