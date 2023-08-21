Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi Udara, DPR: Seperti Preman Saja

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:27 WIB
Luhut Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi Udara, DPR: Seperti Preman Saja
DPR tanggapi pernyataan Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal polusi udara. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang mengancam akan menutup pabrik lalai menekan emisi sehingga terjadi peningkatan polusi udara.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah jangan brutal menangani masalah ini.

 BACA JUGA:

Dia minta pemerintah cukup tegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu pemerintah harus melakukan penelitian mengenai penyebab utama peningkatan polusi ini.

"Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak pemerintah. Jangan juga Menkomarves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait," kata Mulyanto, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Mulyanto mendesak pemerintah segera mengukur ulang secara cermat tingkat polusi udara ini untuk mengetahui sumber polutan dan sebarannya, agar kebijakan yang diambil akurat (research based policy).

"Kita perlu tahu, sebenarnya apa dan bagaimana sebaran sumber polutan yang dominan. Baru solusi spesifik ditentukan untuk masing-masing sumber polutan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
