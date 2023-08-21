Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Baru Gabung Jadi Anggota ASEAN, Timor Leste Bakal Hadiri Pertemuan AFMGM Pekan Ini

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:34 WIB
Baru Gabung Jadi Anggota ASEAN, Timor Leste Bakal Hadiri Pertemuan AFMGM Pekan Ini
Timor Leste bakal hadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) digelar di Jakarta pekan ini. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Timor Leste baru saja memperoleh kursi sebagai anggota ASEAN. Sebagai informasi, negara ini resmi disetujui sebagai anggota ASEAN ke-11 pada tahun 2022.

Maka dari itu, Timor Leste akan menghadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 yang akan digelar di Jakarta pekan ini.

 BACA JUGA:

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yogi Rahmayanti menyebut bahwa kehadiran Timor Leste dalam pertemuan ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hal yang baru tahun ini adalah ASEAN akan mengundang Timor Leste untuk pertama kalinya sesuai amanat Presiden, karena para anggota ASEAN sendiri sudah menyepakati bergabungnya Timor Leste ke ASEAN," ujar Yogi dalam Media Briefing AFMGM di Jakarta, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Maka dari itu, kali ini Timor Leste akan hadir dalam pertemuan AFMGM sebagai negara observer.

Halaman:
1 2
