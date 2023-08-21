Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bappenas: Banyak Wilayah di Indonesia Terendam Secara Permanen

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:38 WIB
Bappenas: Banyak Wilayah di Indonesia Terendam Secara Permanen
Menteri Bappenas Suharso Jelaskan Soal Indonesia Terendam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa sudah mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen.

“Sebagai negara kepulauan, tentu perubahan iklim akan sangat signifikan berdampak di pesisir sebagaimana yang kita saksikan kenaikan muka air laut akan berkisar antara 0,8-1,2 sentimeter (cm) per tahun dan sudah mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen,” katanya dalam acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara virtual, dikutip Antara, Senin (21/8/2023).

Salah satu kota yang mulai terendam ialah kota Pekalongan di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah di Pekalongan sebagaimana kota-kota di Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa sebesar 10-20 cm per tahun.

“Sekarang sedang diupayakan oleh (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membuat tanggul di sana yang jebol (sehingga menyebabkan banjir rob),” ujar Kepala Bappenas.

Adanya kenaikan permukaan laut di Indonesia yang memiliki pesisir terpanjang di dunia sekitar 18 ribu kilometer (km) berdampak kepada 160 juta masyarakat pesisir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076/banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169192/banjir-fcSo_large.jpg
Kementerian PU Ungkap Penyebab Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/470/3120350/banjir-qdRb_large.jpg
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119314/mall_bekasi-Y90T_large.png
Ini Pemilik Mal Mega Bekasi yang Terendam Banjir, Pedagang Menjerit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/470/3119151/banjir-pV6Q_large.jpg
Banjir Bandang di Puncak Bogor, Ini Kata PTPN soal Isu Alih Fungsi Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095867/pekerja-di-jakarta-bisa-wfh-jika-wilayahnya-banjir-cLDQMJLI1Z.JPG
Pekerja di Jakarta Bisa WFH jika Wilayahnya Banjir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement