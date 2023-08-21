Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kini Transaksi dan Jajan di Vietnam Bisa Pakai QRIS

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:46 WIB
Kini Transaksi dan Jajan di Vietnam Bisa Pakai QRIS
Kini transaksi di Vietnam bisa menggunakan QRIS (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kini transaksi dan jajan di Vietnam bisa menggunakan QRIS. Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Iss Savitri Hafid membawa kabar gembira mengenai perkembangan kesepakatan Regional Payment Connectivity (RPC) di ASEAN. Vietnam, sebut dia, akan ikut bersama Indonesia memperkuat kerjasama konektivitas pembayaran di Asia Tenggara.

"Ini akan segera direalisasikan (signing-nya) saat pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) kedua Jumat nanti," ujar Iss dalam Media Briefing AFMGM di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Dia menyebut bahwa sebenarnya ada tiga hal yang sudah coba diajukan Indonesia mengenai RPC ini dari sisi jumlah negara. Tetapi yang sudah siap sebenarnya adalah Vietnam.

"Ada dua negara lain yang juga mau signing, tapi yang sudah selesai prosesnya ya Vietnam, rencananya tanggal 25 nanti," tambah Iss.

