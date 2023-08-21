Proyek Tol IKN Segmen Jembatan Pulau Balang-Sp. Riko Senilai Rp3,6 Triliun Dilelang

JAKARTA - Kementerian PUPR melelang pengerjaan konstruksi Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang - Sp. Riko.
Mengutip laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, Senin (21/8/2023), proyek tersebut memiliki Nilai Pagu Paket yaitu Rp3.607.693.724.000 yang bersumber dari APBN 2023.
Mengutip dokumen lelang yang diunggah pada laman resmi lpse.pu.go.id, paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang – Sp. Riko mencakup panjang penanganan total 13,275 km yang terbagi dari pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan elevated pile slab.
Adapun detail penanganan jalan sepanjang 11,7 km, jembatan 0,475 km yang terbagi dalam dua pembangunan. Jembatan 1 STA 00+350 - 00+650 sepanjang 300 meter, sedangkan jembatan 2 STA 05+200 - 05+375 sepanjang 175 meter.
Kemudian pembangunan Elevated Pile Slab 1,1 km, dan pembangunan overpass sebanyak 5 unit. Adapun Masa Pelaksanaan pembangunan yaitu 420 hari kalender atau 14 bulan dengan Jenis Kontrak Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC).