FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera Ruas Rengat-Pekanbaru Beroperasi Akhir 2024

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |16:24 WIB
Tol Trans Sumatera Ruas Rengat-Pekanbaru Beroperasi Akhir 2024
Pembangunan jalan tol (Foto: okezone)
JAKARTA - Jalan tol Ruas Rengat – Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru) ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera ini diharapkan bisa meningkatkan arus distribusi barang dan jasa.

"Jalan tol yang ditargetkan selesai dan dioperasikan pada akhir tahun 2024 ini juga dapat meningkatkan arus pelayanan distribusi barang dan jasa dari arah Sumatera Barat menuju ke Riau, mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru karena kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara sudah dapat langsung toll - to - toll," ujar Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro dilansir dari Antara, Senin (21/8/2023).

Dia juga menambahkan bahwa penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September mendatang.

"Kita, sebagai perusahaan BUMN, berharap dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi epicentrum Sumatera," katanya.

Pembangunan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera, yakni jalan tol Ruas Rengat – Pekanbaru, Ruas Pekanbaru – Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Dumai.

Tol Lingkar Pekanbaru ini juga memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata, salah satunya seperti Candi Muara Takus.

