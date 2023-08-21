Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Asal-Usul Ojek, Jadi Andalan Karena Lebih Murah

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:25 WIB
Ini Asal-Usul Ojek, Jadi Andalan Karena Lebih Murah
asal usul nama ojek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Istilah ojek dan ojek online sudah dikenal cukup lama. Pasalnya, nama ini berawal dari nama yang dekat dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Ojek merujuk pada pengendara motor yang mengantar penumpangnya ke tempat tujuan. Namun, ada sejarahnya panggilan itu sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari berbagai sumber, ada dua versi asal-usul penamaan ojek. Versi pertama mengatakan bahwa kata ojek berawal dari kata “objek” yang kemudian dijadikan kata kerja dengan logat jawa menjadi “ngobjek” dan mengalami penurunan menjadi “ngojek” dan akhirnya profesi tersebut dinamai “ojek.” Sementara itu, W.J.S Perwadarminta mengartikan ojek sebagai sepeda yang ditaksikan, mengacu pada perkembangan awal ojek yakni sepeda yang digunakan sebagai alat pengangkutan.

Kemudian versi yang kedua menyatakan bahwa istilah ojek atau ojeg ini bermula pada dekade 1960-an di daerah pinggiran Jakarta.

Saat itu ada seseorang yang menggunakan motor gede dengan membonceng orang lain di jok belakang, yang kemudian hilir mudik mengantar dan menjemput orang di berbagai lokasi pinggiran Jakarta. Ia pun akhirnya dijuluki dengan kalimat “naik Oto duduk ngajejek,” yang akhirnya diakronimkan menjadi ojek.

Telusuri berita finance lainnya
