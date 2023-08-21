Kenapa Namanya Ojek? Ini Sejarahnya

JAKARTA - Ada sejarahnya kenapa namanya ojek merupakan kepanjangan dari ojek online. Pasalnya istilah nama ini menjadi kalimat yang sering dipakai dalam sehari-hari.

Adapun istilah ojek ini merujuk pada pengendara motor yang mengantar penumpangnya ke tempat tujuan. Namun, ada sejarahnya panggilan itu sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Simak sejarah kenapa namanya ojek dilansir dari berbagai sumber:

Ada dua versi yang menemukan penamaan ojek. Versi pertama mengatakan bahwa kata ojek berawal dari kata “objek” yang kemudian dijadikan kata kerja dengan logat jawa menjadi “ngobjek” dan mengalami penurunan menjadi “ngojek” dan akhirnya profesi tersebut dinamai “ojek.” Sementara itu, W.J.S Perwadarminta mengartikan ojek sebagai sepeda yang ditaksikan, mengacu pada perkembangan awal ojek yakni sepeda yang digunakan sebagai alat pengangkutan.