Agung Sedayu Group Milik Siapa? Ini Sosoknya

JAKARTA - Mengulas pemilik Agung Sedayu Group yang menarik untuk diketahui.

Sosok pemilik dibaliknya mungkin tidak asing bagi sebagian orang.

Pemilik Agung Sedayu Group ialah Sugianto Kusuma atau yang kerap disapa Aguan merupakan pengusaha sukses dan pengembang properti.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (21/8/2023), Agung Sedayu Group merupakan salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia.

Melalui bisnis tersebut Aguan mampu meraup kekayaan senilai USD970 atau setara Rp14 triliun, mengutip dari catatan Globe Asia 2018.

Nama sang pemilik Agung Sedayu Group ini semakin melejit usai menjadi salah satu investor di IKN oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila. Aguan juga menjabat sebagai pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN Nusantara.

Diketahui Aguan pernah mengeyam pendidikan Tionghoa Jugang Zhongxue di Palembang. Saat muda Aguan dikenal sebagai pemuda yang berantakan dan bandel, namun Aguan berhasil membuktikan dengan menjadi orang penting di Indonesia saat ini.