7 Perusahaan Milik Kaesang

JAKARTA - Perusahaan milik Kaesang menarik untuk diketahui karena bisa menginspirasi banyak milenial dan generasi Z.

Selain dikenal sebagai anak Presiden Jokowi, Kaesang juga cukup berjaya dalam dunia Youtube dan kuliner.

Youtubenya mulai dikenal saat dia mengunggah video adu panco bersama ayahnya yakni Presiden Jokowi, dimana video tersebut menjadi bahan pembicaraan Masyarakat Indonesia pada masanya.

Di dunia kuliner salah satu bisnisnya yang paling terkenal adalah “Sang Pisang” yang adalah pisang nugget. Pada saat itu makanan ini cukup viral di tahun 2017.

Tidak hanya “Sang Pisang” Kesang ternyata memiliki banyak bisnis lain, berikut ini adalah beberapa bisnis yang ia miliki.

1. Truz Official

Selain di dunia kuliner, Kesang juga menjajal dunia clothing line.

Kaesang membuat bisnis yang diberi nama Truz Official. Sama-sama menjual kaos bertema skaters dan hoodie, yang membedakan bisnis yang satu ini bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. Hompimpa Games

Sesuai dengan namanya, bisnis Kaesang satu ini bergerak dalam bidang permainan dan hiburan. Hompimpa Games menjual beragam kartu permainan bernama Hompimpa.

Di bisnis ini, Kaesang menggaet Erwin Skripsiadi yang berada di Solo. Secara sederhana, permainan kartu ini mirip dengan permainan monopoli, namun dengan konsep berbeda.

3. Madhang Indonesia

Tak hanya kuliner, clothing lines, dan hiburan, Kaesang juga menjajaki dunia teknologi.

Madhang Indonesia sendiri merupakan aplikasi jual beli makanan khas rumahan, sehingga para penjual tak perlu membuka restoran.

Aplikasi ini menjadi inovasi ciamik untuk mendukung pelaku usaha rumahan dalam menjual dan mempromosikan dagangannya.

4. TernaKopi

Berdasarkan data yang didapat dari International Coffee Organization pada 2020, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan produksi kopi terbesar di dunia. Jumlah produksinya mencapai 11,95 juta karung.

Meramaikan bisnis kopi di Indonesia, pada 2019 Kaesang juga membuka brand kopinya sendiri bernama TernaKopi. Uniknya, bisnis kopinya ini langsung melejit di tengah ketatnya persaingan bisnis minuman kekinian.