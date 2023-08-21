Kisah 10 Brand Jadul asal Indonesia yang Ternyata Masih Bertahan hingga Sekarang

JAKARTA - Mari mengenal 10 brand jadul asal Indonesia yang ternyata masih bertahan hingga sekarang. Karena sebuah brand tidak hanya soal bisnis tapi juga menyimpan kenangan perjalanan hidup manusia.

Bila suatu brand tidak memiliki kesan kuat yang melekat di hati masyarakat maka umumnya yang terjadi adalah salah strategi pemasaran. maka bisa dipastikan brand tersebut akan tergeser oleh para pesaingnya.

Hal tersebut rupanya tak berlaku untuk sejumlah brand lokal ini. Pasalnya, puluhan tahun telah berlalu dan brand-brand ini masih tetap eksis hingga kini. Dilansir dari berbagai sumber, Senin (21/8/2023), berikut 10 brand jadul asal Indonesia yang ternyata masih bertahan hingga sekarang.

1. Sosro

Sosro merupakan salah satu brand lokal yang memproduksi minuman teh. Produk ini sudah eksis sejak 1940-an. Brand ini didirikan oleh keluarga Sosrodjojo dan mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1965.

Awalnya brand ini menjual teh seduh dengan merek Teh Cap Botol. Namun, lambat laun teh Sosro mulai menjual teh dalam kemasan botol kaca yang kemudian dinamai Teh Botol Sosro.

Hingga saat ini, teh Sosro masih tetap eksis dan dicintai masyarakat. Terlebih kini kemasan teh Sosro kian modern dan bervariasi.