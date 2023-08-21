Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Segera Dibangun, Panjangnya 30,57 Km

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:32 WIB
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Segera Dibangun, Panjangnya 30,57 Km
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II segera dibangun. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero)/Hutama Karya (HK) segera membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II atau jalan tol ruas Rengat-Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru) sepanjang 30,57 km.

Direktur Operasi III HK Koentjoro mengatakan pembangunan jalan tol ini akan terkoneksi dengan tiga ruas JTTS, yakni jalan tol ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Pekanbaru-Bangkinang, dan backbone Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai.

"Penandatanganan kontrak proyek akan dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2023, semoga dengan terhubungnya konektivitas infrastruktur jalan tol ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan Provinsi Riau menjadi episentrum Sumatera," katanya dilansir Antara, Senin (21/8/2023).

Koentjoro mengatakan jalan tol yang ditargetkan selesai dan dioperasikan pada akhir tahun 2024, juga dapat meningkatkan arus pelayanan distribusi barang dan jasa dari arah Sumatera Barat menuju ke Riau.

Selain itu, untuk mengurai kemacetan dalam Kota Pekanbaru, karena kendaraan logistik dari arah Sumatera Barat menuju Sumatera Utara sudah dapat langsung toll-to-toll, serta memudahkan konektivitas ke berbagai tempat pariwisata seperti Candi Muara Takus.

