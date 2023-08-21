Cara Tarik Tunai BCA di Indomaret

, Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:03 WIB

Cara tarik tunai BCA di Indomaret. (Foto: BCA)

JAKARTA - Cara tarik tunai BCA di Indomaret perlu diketahui. Melalui layanan Cardless BCA, nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu debit di Indomaret.

Metode tarik tunai di Indomaret tidak memilik biaya administrasi alias gratis.

Namun ketentuan biaya administrasi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan BCA dan Indomaret.

Tarik tunaik BCA di Indomaret dapat dilakukan dengan syarat berbelanja minimal Rp20.000. Berikut cara tarik tunai BCA di Indomaret.

- Buka aplikasi BCA Mobile dan masukkan kode akses m-BCA

- Untuk menggunakan layanan tanpa kartu, pilih menu ‘Cardless’

- Klik opsi ‘Tarik Tunai’

- Lalu, pilih sumber dana yang dikehendaki, jangan lupa pilih nominal penarikan