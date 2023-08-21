Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Tarik Tunai BCA di Indomaret

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:03 WIB
Cara Tarik Tunai BCA di Indomaret
Cara tarik tunai BCA di Indomaret. (Foto: BCA)
A
A
A

 

JAKARTA - Cara tarik tunai BCA di Indomaret perlu diketahui. Melalui layanan Cardless BCA, nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu debit di Indomaret.

Metode tarik tunai di Indomaret tidak memilik biaya administrasi alias gratis.

 BACA JUGA:

Namun ketentuan biaya administrasi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan BCA dan Indomaret.

Tarik tunaik BCA di Indomaret dapat dilakukan dengan syarat berbelanja minimal Rp20.000. Berikut cara tarik tunai BCA di Indomaret.

- Buka aplikasi BCA Mobile dan masukkan kode akses m-BCA

 BACA JUGA:

- Untuk menggunakan layanan tanpa kartu, pilih menu ‘Cardless’

- Klik opsi ‘Tarik Tunai’

- Lalu, pilih sumber dana yang dikehendaki, jangan lupa pilih nominal penarikan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement