IHSG Berpotensi Melemah ke 6.925

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung melemah di kisaran 6.784–6.925 pada hari ini Selasa (22/8/2023).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, awal pekan IHSG mencoba menguat terbatas, sejalan dengan perkiraan kemarin bahwa pada pekan ini ada potensi penguatan terbatas (estimasi kami 2 hari).

"Dari pergerakan IHSG kemarin, terlihat bahwa tekanan jual masih besar dan terlihat dari nilai transaksi harian. Sektor penekan saat ini berasal dari sektor teknologi," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, untuk faktor teknikal belum ada perubahan indikasi dimana tren IHSG masih bergerak sideways.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 6.12 poin (+0.09%) menuju 6866,03 pada perdagangan hari Senin 21 Agustus 2023.