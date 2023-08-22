Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Beragam, Nasdaq Melonjak di Atas 1%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:55 WIB
Wall Street Ditutup Beragam, Nasdaq Melonjak di Atas 1%
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup bervariasi dengan Nasdaq berakhir lebih tinggi lebih dari 1% bersamaan dengan S&P 500 juga naik pada perdagangan Senin (21/8/2023) waktu setempat. Penguatan terjadi dengan saham Nvidia melonjak karena investor optimis menjelang pendapatannya minggu ini, dan saham-saham terkait teknologi lainnya menguat.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 36,97 poin, atau 0,11%, menjadi 34.463,69, S&P 500 (.SPX) naik 30,06 poin, atau 0,69%, menjadi 4.399,77 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 206,81 poin, atau 1,56%, menjadi 13.497,59.

Rata-rata industri Dow Jones berakhir sedikit lebih rendah.

Hasil pada catatan Treasury 10-tahun mencapai tertinggi yang terakhir terlihat selama Krisis Keuangan Hebat pada tahun 2007 karena investor melihat dengan hati-hati ke arah pertemuan bank sentral yang bersidang pada hari Kamis di Jackson Hole di Wyoming. Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berbicara pada hari Jumat.

Sektor teknologi (.SPLRCT) memberi dorongan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq, sementara indeks semikonduktor (.SOX) naik 2,8%.

